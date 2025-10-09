Валдайский форум
9 октября, 17:01

Трамп пообещал прилететь в Египет ради подписания соглашения по Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о планируемом визите в Египет, где намерен лично присутствовать при подписании ключевого соглашения по урегулированию конфликта в Газе. Об этом он сказал на заседании кабмина в Белом доме.

«Мы отправимся в Египет, у нас будет дополнительное подписание в моём присутствии, официальное», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома анонсировал, что операция по освобождению заложников намечена на начало следующей недели, предположительно в понедельник или вторник. Трамп также высказал уверенность в том, что достигнутое соглашение может стать фундаментом для установления прочного мира в ближневосточном регионе. Кроме того, он заверил, что будет проведено восстановление сектора Газа.

В Газе зафиксировали удары по анклаву после заключения сделки с Израилем

Ранее Трамп сообщил, что израильская сторона дала согласие на предложенную Вашингтоном линию отвода сил в секторе Газа. По его словам, для вступления перемирия в силу требуется подтверждение от палестинского движения ХАМАС. Трамп отметил, что линия отвода сил была согласована с Израилем и направлена в ХАМАС для рассмотрения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
