Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 05:39

В Газе зафиксировали удары по анклаву после заключения сделки с Израилем

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

После заключения мирных соглашений между конфликтующими сторонами, израильские военные вновь нанесли удары по сектору Газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщила служба гражданской обороны анклава, уточнив, что ЦАХАЛ атаковал северную часть региона, а также сам город Газа.
С момента вчерашнего объявления о достижении договорённости по предлагаемому перемирию, в различных районах, особенно на севере Газы, были слышны многочисленные взрывы.
ХАМАС призвал следить за выполнением Израилем обязательств по Газе
ХАМАС призвал следить за выполнением Израилем обязательств по Газе

В соответствии с условиями соглашения, заключённого между Израилем и ХАМАС по сектору Газа, ХАМАС берёт на себя ответственность за освобождение всех выживших заложников. Данное обязательство является частью первого этапа соглашения об урегулировании конфликта, подписанного в Египте. Кроме того, президент США Дональд Трамп проинформировал о возможности своего визита на Ближний Восток с 11 по 12 октября.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar