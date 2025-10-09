Израиль отказался возвращать тела лидеров ХАМАС даже после перемирия в Газе

В рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа тела убитых лидеров движения ХАМАС Яхьи и Мухаммеда Синваров не будут возвращены. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

