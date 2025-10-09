Израиль отказался возвращать тела лидеров ХАМАС даже после перемирия в Газе
Обложка © ТАСС / АР / Ohad Zwigenberg
В рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа тела убитых лидеров движения ХАМАС Яхьи и Мухаммеда Синваров не будут возвращены. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.
«Тела убитых лидеров ХАМАС Яхьи Синвара и Мухаммеда Синвара, как ожидается, не будут выданы в рамках соглашения о прекращении огня в Газе», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Израиль может использовать тело убитого главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара как «разменную монету» в переговорах об обмене пленными. Этот шаг может стать частью процесса по освобождению израильских заложников, удерживаемых в Газе. Кроме того Соединённые Штаты одобрили проведение операции армии обороны Израиля против руководства ХАМАС в Катаре. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя удары израильских ВВС по Дохе, заявил, что лидеры палестинского движения, находящиеся в Катаре, несут ответственность за срыв переговоров по сектору Газа, и вновь призвал к их ликвидации.
