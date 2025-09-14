Нетаньяху: Лидеры ХАМАС в Катаре остались живы и должны быть устранены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что лидеры палестинского движения ХАМАС, находящиеся в Катаре, живы, и вновь призвал к их устранению. В комментарии по поводу удара израильских ВВС по Дохе он возложил на руководителей ХАМАС ответственность за срыв переговоров по сектору Газа.

По словам Нетаньяху, главарям террористов «наплевать на народ в Газе» – они блокируют любые попытки прекращения огня, стремясь затянуть войну. Израильский премьер-министр отметил, что их ликвидация сняла бы главный барьер на пути к освобождению всех заложников и прекращению конфликта.

Израильская сторона подтвердила сам факт удара по Дохе и взяла на себя ответственность за операцию, но официально не комментировала результаты. Как отметило издание The Times of Israel, заявление Нетаньяху прозвучало на фоне сомнений в эффективности ударов, и премьер «намекает, что лидеры ХАМАС снова должны подвергнуться атаке».