10 октября, 13:02

Путин считает, что план Трампа по Газе может стать историческим событием

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что план по Газе американского лидера Дональда Трампа может стать историческим событием, если будет реализован. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Душанбе.

«Если удастся довести до конца всё, к чему Дональд стремится, это историческое событие», — отметил Путин.

Заявление российского лидера прозвучало на фоне обсуждений первого этапа мирного плана США по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает перераспределение контроля над территорией сектора Газа, что уже вызывает широкий резонанс в международной политике.

Ранее сообщалось, что после реализации первого этапа мирного плана Трампа Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа. Палестинцы и большинство арабских стран, вероятно, не поддержат этот проект из-за прошлых конфликтов с ХАМАС и расходящихся интересов.

