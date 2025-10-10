Путин считает, что план Трампа по Газе может стать историческим событием

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что план по Газе американского лидера Дональда Трампа может стать историческим событием, если будет реализован. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Душанбе.

«Если удастся довести до конца всё, к чему Дональд стремится, это историческое событие», — отметил Путин.

Заявление российского лидера прозвучало на фоне обсуждений первого этапа мирного плана США по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает перераспределение контроля над территорией сектора Газа, что уже вызывает широкий резонанс в международной политике.