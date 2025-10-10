Путин считает, что план Трампа по Газе может стать историческим событием
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что план по Газе американского лидера Дональда Трампа может стать историческим событием, если будет реализован. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в Душанбе.
«Если удастся довести до конца всё, к чему Дональд стремится, это историческое событие», — отметил Путин.
Заявление российского лидера прозвучало на фоне обсуждений первого этапа мирного плана США по урегулированию палестино-израильского конфликта. План предполагает перераспределение контроля над территорией сектора Газа, что уже вызывает широкий резонанс в международной политике.
Ранее сообщалось, что после реализации первого этапа мирного плана Трампа Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа. Палестинцы и большинство арабских стран, вероятно, не поддержат этот проект из-за прошлых конфликтов с ХАМАС и расходящихся интересов.
