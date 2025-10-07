В России считают, что арабские страны не примут план Трампа по Газе из-за ХАМАС

Арабские страны, скорее всего, не поддержат мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа из-за прошлых действий ХАМАС. Такую точку зрения высказал востоковед Иван Бочаров в интервью «Ленте.ру».

По его словам, создание международного органа по плану Трампа не поддерживается палестинцами и вряд ли будет полностью одобрено арабскими государствами. Бочаров отметил, что администрация США пытается переложить ответственность на региональные страны, но интересы этих государств часто расходятся с интересами США.

Особенно настороженно к ХАМАС относятся Египет, из-за связей движения с запрещённой в стране организацией «Братья-мусульмане»*, и Иордания, которая скептически относится к палестинцам после попытки переворота, предпринятой Организацией освобождения Палестины в 1970 году.

Напомним, ранее Белый дом опубликовал 20-пунктный план Дональда Трампа по Газе. В нём предлагается немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. Документ предусматривает временный контроль над сектором Газа технократическими властями под международным надзором. Президент США рассчитывает, что первая фаза плана, связанная с освобождением заложников, будет завершена в течение недели.

*Организация признана террористической и запрещена в России.