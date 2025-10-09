Израиль сохранит контроль над 53% территории Газы в рамках плана Трампа

Израиль оставит за собой более половины территории сектора Газа после реализации первого этапа мирного плана президента США Дональда Трампа, направленного на урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил портал Ynet.

«После того как ЦАХАЛ отойдёт к согласованным линиям отвода, армия продолжит контролировать 53% сектора Газа — примерно на 4% меньше, чем было включено в «жёлтую линию» Трампа», — говорится в материале.

После окончательного утверждения соглашения израильским правительством военные должны будут в течение суток отвести силы на линию, согласованную с движением ХАМАС. При этом Армия обороны Израиля покинет город Газа, который был захвачен в ходе операции «Колесницы Гидеона». План Трампа предусматривает постепенное урегулирование конфликта с сохранением контроля Израиля над ключевыми участками анклава.