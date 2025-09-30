«Надавить на Израиль»: Политолог оценил шансы Трампа договориться с Нетаньяху по Газе

Мирный план по Газе, который президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в ходе встречи, не будет эффективным, уверен политолог Дмитрий Аграновский. По его словам, американский лидер потакает агрессивной политике своего союзника и игнорирует интересы палестинского народа, что делает невозможным урегулирование конфликта.

Эксперт напомнил, что с момента принятия резолюции ООН №181 о создании двух государств границы Израиля нелегитимно расширились более чем в два раза. По его мнению, план Трампа лишь закрепит результаты изгнания палестинцев с их земель, не решая коренных проблем. Однако со временем палестинцы и арабский мир накопят достаточно сил для полноценного отстаивания своих интересов.

«Если бы американская администрация действительно хотела бы мира, который устроил бы всех, то она бы давила в первую очередь на своих союзников — на Израиль. Прочный мир должен учитывать интересы всех», — заключил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».