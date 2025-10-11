«Я поеду туда»: Эрдоган анонсировал визит в Газу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед членами правящей Партии справедливости и развития в провинции Ризе заявил о своём намерении посетить сектор Газа после заключения соглашения о прекращении огня.

«Сначала я поеду туда [в Газу], а потом вы», — ответил Эрдоган на реплики сторонников из зала, обсуждая текущую ситуацию в палестинском анклаве.

Турецкий лидер подчеркнул, что после достижения договорённостей о прекращении огня не должно быть пути назад к эскалации. Он призвал израильское правительство неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства и полностью отказаться от агрессивной политики, которая, по его словам, представляет угрозу безопасности не только всего региона, но и собственных граждан Израиля.

Эрдоган особо отметил необходимость беспрепятственной доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и подтвердил приверженность Анкары решению о создании двух государств как фундаментальной основе для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

Как ранее сообщал Life.ru, 10 октября в 12:00 по московскому времени в секторе Газа было объявлено о прекращении огня. Инициаторами и посредниками в достижении этой договоренности выступили США, Египет, Катар и Турция. Вслед за получением официальных гарантий, предоставленных как Израилю, так и движению ХАМАС, армия обороны Израиля начала отвод своих сил на согласованные рубежи. Президент США Дональд Трамп подтвердил согласие Израиля с предложенной американской линией размежевания.