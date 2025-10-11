В Турции заявили о возможной отправке войск в Газу

Турецкие ведомства, включая Министерство иностранных дел, Министерство обороны и разведывательные службы, рассматривают возможность направления военнослужащих в сектор Газа. По словам главы парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Абдуллы Гюлера данное предложение будет представлено на рассмотрение парламента после проведения тщательной оценки.

«Рамки этого соглашения будут определены МИД, министерством национальной обороны с учётом особенностей, ситуации и сроков, после чего будет выдвинуто предложение и проведена оценка. Затем оно будет направлено в качестве предложения главы государства в аппарат председателя парламента», — пояснил политик в эфире канала TRT Haber.

Гюлер отметил, что министерство иностранных дел и министерство национальной обороны Турции разработают детальный план с учетом специфики и продолжительности ситуации в Газе.Политик подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган последовательно поддерживает Палестину на всех международных площадках, включая Генеральную Ассамблею ООН, выражая позицию о невиновности и виктимизации палестинского народа.

Политик напомнил, что Великое Национальное Собрание Турции уже рассмотрело и приняло решения по шести законопроектам, касающимся поддержки палестинского народа и призывов к прекращению агрессии. Гюлер добавил, что в настоящее время регион находится только в начале развития событий, что требует тщательной подготовки всех возможных сценариев.

Ранее движение ХАМАС сообщило о получении подтверждений от ведущих международных посредников (Египта, Катара, Турции и США) о прекращении боевых действий в секторе Газа. Согласно заявлению, в рамках соглашения Израиль освободит около 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение, и примерно 1700 человек, задержанных после 7 октября 2023 года.