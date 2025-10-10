Фидан перечислил страны, которые войдут в посредническую группу по Газе

Соединённые Штаты совместно с Турцией, Катаром и Египтом сформировали группу посредников для координации переговоров между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

По словам Фидана, новая структура будет следить за выполнением обязательств сторон и реагировать на возникающие сложности. Конкретные механизмы контроля пока не определены, однако по мере продвижения соглашения посредники будут обеспечивать соблюдение принятых условий.

Ранее движение ХАМАС заявило о получении официальных гарантий от ключевых международных посредников: Египта, Катара и Турции, а также от администрации США. Главное обещание — военный конфликт в секторе Газа окончательно прекращён. По условиям соглашения Израиль освободит 250 палестинцев, приговорённых к пожизненному заключению, и около 1700 других, задержанных после 7 октября 2023 года.