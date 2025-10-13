Мощный взрыв сотряс Каир перед прибытием Трампа

Мощный взрыв произошёл в Каире за несколько часов до начала международного саммита в Шарм-эль-Шейхе с участием президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Cairo24. По данным журналистов, причиной громкого звука стали строительные работы. При этом местные жители приняли пыль за дым.

Взрыв в Каире. Видео © Telegram / wtwitness

При этом другие СМИ утверждают, что имел место взрыв боеприпасов на военной базе. Информация уточняется.

Звук также слышали жители окрестностей городов Эль-Шорука, Бадра и Нового Каира. Все они являются городами-спутниками столицы Египта.

Напомним, сегодня в египетском Шарм-эш-Шейхе должен состояться саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа. Председателями на мероприятии будут глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп, ранее объявивший об окончании противостояния. Во встрече примут участие лидеры более чем 20 государств.