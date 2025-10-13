Сектор Газа
Трамп после Газы хочет вплотную заняться Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Вооружённый конфликт между Израилем и ХАМАС подошёл к концу, поэтому сейчас самое время сосредоточиться над разрешением украинского кризиса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе своей речи в израильском Кнессете.

«Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», — сказал глава Белого дома, обращаясь к своему помощнику Уиткоффу в зале.

Израильские депутаты прервали речь Трампа выкриками о геноциде

Ранее американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин будет «выглядеть великолепно», если ему удастся урегулировать конфликт с Украиной. При этом он считает, что в противном случае это «плохо кончится» для главы РФ.

