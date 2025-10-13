Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 12:40

Израильские депутаты прервали речь Трампа выкриками о геноциде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Речь президента США Дональда Трампа в Кнессете пытались прервать два израильских депутата, которые начали орать из зала и демонстрировать плакат с надписью «геноцид». Глава Белого дома отреагировал улыбкой.

Трампа прерывают во время речи. Видео © YouTube / The White House

Американский политик подводил итоги завершившегося конфликта между ХАМАС и Израилем, а также похвалил за работу своего помощника Стива Уиткоффа.

В это время из зала послышались возгласы израильских депутатов. Их оперативно вывели из зала, а вся публика начала рукоплескать Трампу.

«Это было очень эффективно», — саркастически прокомментировал эпизод Трамп.

«О чём вы, чёрт возьми, говорили 5 часов?»: Трамп рассказал о первой встрече Уиткоффа с Путиным
«О чём вы, чёрт возьми, говорили 5 часов?»: Трамп рассказал о первой встрече Уиткоффа с Путиным

Напомним, что глава США Дональд Трамп сейчас находится в Израиле. Там он посетил израильский парламент, где объявил об окончании войны между еврейским государством и движением ХАМАС, которое уже освободило заложников, ожидавших этого два года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar