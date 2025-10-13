Израильские депутаты прервали речь Трампа выкриками о геноциде

Речь президента США Дональда Трампа в Кнессете пытались прервать два израильских депутата, которые начали орать из зала и демонстрировать плакат с надписью «геноцид». Глава Белого дома отреагировал улыбкой.

Трампа прерывают во время речи. Видео © YouTube / The White House

Американский политик подводил итоги завершившегося конфликта между ХАМАС и Израилем, а также похвалил за работу своего помощника Стива Уиткоффа.

В это время из зала послышались возгласы израильских депутатов. Их оперативно вывели из зала, а вся публика начала рукоплескать Трампу.

«Это было очень эффективно», — саркастически прокомментировал эпизод Трамп.

Напомним, что глава США Дональд Трамп сейчас находится в Израиле. Там он посетил израильский парламент, где объявил об окончании войны между еврейским государством и движением ХАМАС, которое уже освободило заложников, ожидавших этого два года.