«О чём вы, чёрт возьми, говорили 5 часов?»: Трамп рассказал о первой встрече Уиткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал о первой встрече своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, он рассчитывал на переговоры продолжительностью 20 минут, а Путин и Уиткофф в итоге проговорили 5 часов.

По словам Трампа, Уиткофф почти ничего не знал о России и о самом Путине, да и политикой особенно не интересовался, но он был хорошим переговорщиком.

«Итак, я устроил встречу в Москве. Через полчаса после её начала позвонил и спросил: «Стив уже закончил?». «Нет, сэр, он всё ещё внутри». Прошёл час, я снова звоню: «Дайте мне Стива». «Сэр, он всё ещё с президентом Путиным». Я удивился: целый час? Это уже длинная встреча», — рассказал Трамп.

В итоге переговоры продлились 5 часов, и Трамп спросил у Уиткоффа, что, «чёрт побери, можно было обсуждать пять часов подряд?». Тот ответил, что говорил с российским лидером «об интересных вещах».