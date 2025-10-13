Сектор Газа
13 октября, 15:34

Трамп прилетел в Египет на саммит по Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В египетском городе Шарм-эш-Шейх совершил посадку самолёт президента США Дональда Трампа. Политик прибыл на саммит по урегулированию конфликта в секторе Газа, страдающем от бесконечных израильских ударов. О прибытии американского лидера рассказали в пресс-службе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Цель, заявленная на саммите, — остановить огонь в секторе Газа и решить гуманитарные вопросы. Всего ожидается прибытие около 30 политиков из разных стран мира.

ХАМАС освободил первую группу из семи заложников в рамках сделки с Израилем

Напомним, 13 октября в Египте должен состояться саммит, посвящённый урегулированию конфликта в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обещали тоже принять участие в мероприятии. Представители ХАМАС не захотели приехать на саммит.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

