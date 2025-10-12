Лидеры Палестины и Катара приедут на саммит в честь мира в секторе Газа
Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL, ТАСС / URA.ru / Роман Наумов
Президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примут участие в мирном саммите, посвящённом прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает египетское издание As-Shorouq со ссылкой на свои источники.
По данным портала, лидеры посетят встречу в Шарм-эш-Шейхе 13 октября. К участию в переговорах также ожидается прибытие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Напомним, мирный саммит по Газе состоится в египетском городе Шарм-эш-Шейх 13 октября. Своё участие в этом мероприятии подтвердили представители более 20 стран.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.