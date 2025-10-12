Лидеры Палестины и Катара приедут на саммит в честь мира в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примут участие в мирном саммите, посвящённом прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает египетское издание As-Shorouq со ссылкой на свои источники.

По данным портала, лидеры посетят встречу в Шарм-эш-Шейхе 13 октября. К участию в переговорах также ожидается прибытие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, мирный саммит по Газе состоится в египетском городе Шарм-эш-Шейх 13 октября. Своё участие в этом мероприятии подтвердили представители более 20 стран.