Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 19:20

Лидеры Палестины и Катара приедут на саммит в честь мира в секторе Газа

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL, ТАСС / URA.ru / Роман Наумов

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и Махмуд Аббас. Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL, ТАСС / URA.ru / Роман Наумов

Президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примут участие в мирном саммите, посвящённом прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает египетское издание As-Shorouq со ссылкой на свои источники.

По данным портала, лидеры посетят встречу в Шарм-эш-Шейхе 13 октября. К участию в переговорах также ожидается прибытие турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стармер и Гутерриш примут участие в саммите по Газе в Египте
Стармер и Гутерриш примут участие в саммите по Газе в Египте

Напомним, мирный саммит по Газе состоится в египетском городе Шарм-эш-Шейх 13 октября. Своё участие в этом мероприятии подтвердили представители более 20 стран.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • катар
  • Палестина
  • Сектор Газа
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar