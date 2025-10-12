Участие в «Саммите мира» по Газе в египетском Шарм-эш-Шейхе подтвердили 20 стран
Представители не менее 20 государств подтвердили своё участие в предстоящем «Саммите мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа в египетском Шарм-эш-Шейхе, который пройдёт 13 октября. Данное заявление сделала канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.
По информации телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», на встрече ожидаются лидеры и высокопоставленные представители стран Европы, Азии и Ближнего Востока. В списке участников значатся Азербайджан, Армения, Бахрейн, Великобритания, Венгрия, Греция, Индия, Индонезия, Иордания, Испания, Италия, Кипр, Кувейт, ОАЭ, Оман, Пакистан, Турция, США, Франция и Германия. Кроме того, известно, что на саммит прибудут генеральный секретарь ООН, председатель Европейского совета и генеральный секретарь Лиги арабских государств.
Напомним, в этот же день палестинское движение ХАМАС планирует начать отпускать заложников. Обмен заключёнными будет проводиться согласно утверждённому договору. Израиль со своей стороны должен будет отпустить примерно две тысячи палестинских заключённых.
