Востоковед вернул с небес на землю Трампа после слов о конце конфликта в Газе

Президент США выглядит замечательно, когда провозглашает свою победу над палестино-израильским конфликтом, однако это противостояние началось во времена, когда сам Дональд Трамп был трёхлетним ребёнком и мало увлекался геополитикой. Такой глубокий раздор нельзя полностью искоренить в один день, поставив пару подписей. Для этого потребуется ещё много времени и усилий, заявил востоковед и политолог Олег Гущин в беседе с Life.ru.

«Весь этот конфликт, который мы называем ближневосточным, палестино-израильским или арабо-израильским, начался за два года до моего рождения. А я уже человек немолодой — значит, конфликту уже 76 лет», — отметил эксперт.

Предположить, что он вдруг в один момент закончится — будто кто-то нажмёт кнопку, погаснет красная лампочка и загорится зелёная, — невозможно, сказал востоковед, опираясь на свой богатый опыт и наблюдения за всеми перипетиями этого процесса. Гущин отметил, что Трамп, конечно, молодец, прежде всего из-за его намерений. Но вся история начиная с древнейших времён показывает: начать конфликт гораздо легче, чем его закончить. Война может начаться в один момент — бах, рвутся снаряды, противник переходит в наступление. А вот завершение — это гораздо сложнее.

«Сменилось уже несколько поколений. Кто такие палестинцы? Это те, кто живёт в Палестине? А как же мой хороший друг Хусам, который живёт в России и не собирается возвращаться в Палестину? И тысячи других таких же людей — образованных, рассеянных по арабскому и неарабскому миру, которые говорят: «Да, я арабского происхождения, мой отец или дед был араб», — объясняет политолог.

Палестинское государство фактически уже существует, ведь на Западном берегу реки Иордан есть муниципалитеты, которые живут под руководством главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, подчеркнул Гущин.

Трамп молодец, но думать, что сейчас все соберутся в Шарм-эль-Шейхе, поговорят — и наступит мир, как это было 12 ноября 1918 года, когда закончилась Первая мировая война, — нельзя. Процесс будет иметь долгий шлейф последствий. Шаг сделан в верном направлении, и все мировые державы — те, кого принято называть великими, — с этим согласны. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачёв, «положить начало получилось». Будут переговоры. Олег Гущин Востоковед, политолог

Специалист добавил, что с одной стороны Трамп показал Израилю и лично премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, что он рядом, а с другой — так же твёрдо дал понять: «Только вы не дурите и делайте, что вам говорят»

Вместе с тем эксперт усомнился в возможности разоружения радикальной палестинской организации ХАМАС — движения исламского сопротивления. Но если они перестанут нападать на мирные израильские города и поселения — то это уже очень много, считает востоковед.

Ранее глава Белого дома заявил, что война между Израилем и ХАМАС завершена. В ходе своего визита в еврейское государство он написал в гостевой книге Кнессета, что этот день станет новым началом. Теперь же американский политик планирует полностью сосредоточиться на украинском кризисе.