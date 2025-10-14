Путин провёл телефонный разговор с Токаевым

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в рамках подготовки к предстоящему государственному визиту Токаева в Россию. Кроме того, стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал Россию как стратегически важного партнёра для своей страны, подчеркнув роль прочных исторических, политических, экономических и гуманитарных связей. В качестве ключевого аргумента он привёл факт наличия самой протяжённой в мире сухопутной границы между двумя государствами, которая составляет 7591 километр.