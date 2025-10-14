Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 09:13

Путин провёл телефонный разговор с Токаевым

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в рамках подготовки к предстоящему государственному визиту Токаева в Россию. Кроме того, стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

Ожидаем в гостях: В Кремле рассказали, когда в Россию приедет президент Казахстана Токаев
Ожидаем в гостях: В Кремле рассказали, когда в Россию приедет президент Казахстана Токаев

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал Россию как стратегически важного партнёра для своей страны, подчеркнув роль прочных исторических, политических, экономических и гуманитарных связей. В качестве ключевого аргумента он привёл факт наличия самой протяжённой в мире сухопутной границы между двумя государствами, которая составляет 7591 километр.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Касым Жомарт Токаев
  • Путин
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar