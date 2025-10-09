Токаев заявил, что Россия всегда была и будет стратегическим партнёром Казахстана
Обложка © Life.ru
Россия является для Казахстана стратегически важным партнёром благодаря прочным историческим, политическим, экономическим и гуманитарным связям. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе.
«Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяжённая в мире (7 591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остаётся и будет союзником и стратегическим партнёром Казахстана», — заявил Токаев.
Ранее Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения во время телефонного разговора. Он отметил его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнёрства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.