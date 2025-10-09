Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 октября, 16:55

Токаев заявил, что Россия всегда была и будет стратегическим партнёром Казахстана

Обложка © Life.ru

Россия является для Казахстана стратегически важным партнёром благодаря прочным историческим, политическим, экономическим и гуманитарным связям. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Россия — Центральная Азия» в Душанбе.

«Достаточно упомянуть один факт: граница между нашими странами самая протяжённая в мире (7 591 км). Поэтому, несмотря на беспрецедентные геополитические потрясения, нестабильность мировой экономической конъюнктуры, Россия была, остаётся и будет союзником и стратегическим партнёром Казахстана», — заявил Токаев.

Ожидаем в гостях: В Кремле рассказали, когда в Россию приедет президент Казахстана Токаев
Ранее Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения во время телефонного разговора. Он отметил его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнёрства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.

Полина Никифорова
