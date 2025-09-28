Ожидаем в гостях: В Кремле рассказали, когда в Россию приедет президент Казахстана Токаев

В ноябре с государственным визитом в Россию приедет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Подготовка уже идёт полным ходом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре», — сказал он.

По его словам, подготовка визита идёт по нескольким каналам. Представитель Кремля отметил, что стороны формируют «солидный пакет документов», которые будут подписаны в ходе переговоров. Песков подчеркнул, что в Москве с нетерпением ждут приезда Токаева