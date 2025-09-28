Интервидение
28 сентября, 13:03

Ожидаем в гостях: В Кремле рассказали, когда в Россию приедет президент Казахстана Токаев

Песков: Токаев приедет с официальным визитом в Россию в ноябре

Обложка © ТАСС / IGOR KOVALENKO / EPA

В ноябре с государственным визитом в Россию приедет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Подготовка уже идёт полным ходом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре», — сказал он.

По его словам, подготовка визита идёт по нескольким каналам. Представитель Кремля отметил, что стороны формируют «солидный пакет документов», которые будут подписаны в ходе переговоров. Песков подчеркнул, что в Москве с нетерпением ждут приезда Токаева

Токаев после встречи с Зеленским призвал искать выход из конфликта на Украине
Ранее Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждался предстоящий визит казахстанского лидера в Москву. Лидеры также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Кроме того, на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане Токаев заявил, что мир движется не к укреплению доверия, а к усилению конфронтации.

