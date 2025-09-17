Токаев предупредил о максимальном риске ядерного армагеддона
Токаев: Мир вместо налаживания диалога увеличивает риски ядерного конфликта
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Life.ru
Мир движется не к налаживанию диалога и укреплению доверия между странами, а к усилению конфронтации, существует высокий риск ядерного конфликта. Об этом на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растёт социальное напряжение», — сказал президент.
Токаев подчеркнул важность дипломатии и диалога в сложившейся ситуации, а также необходимость преодоления взаимного отчуждения и повышения уровня доверия на международной арене. Он также надеется, что религиозные лидеры приложат необходимые усилия для предотвращения «скатывания мира в бездну хаоса», напоминая политикам о необходимости руководствоваться здравым смыслом, доброй волей и моральной ответственностью.
В то время как президент Казахстана Токаев призывает к мирному урегулированию конфликтов и снижению риска ядерной войны, президент США Дональд Трамп считает важным поддерживать дружественные отношения с сильными государствами, особенно с ядерными державами. Глава Белого дома подчеркнул, что умение находить общий язык с лидерами других стран является одним из ключевых преимуществ на посту президента.