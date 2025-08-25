В Польше заявили о возможном создании в стране ядерного оружия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключил возможность создания страной собственного ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью новостному порталу Onet.
«Я бы не стал терять веру и доверие к польским учёным, стратегии и возможностям развития в Польше», — сказал Косяняк-Камыш, отвечая на вопрос о потенциальной разработке ядерного оружия.
Он добавил, что когда-то и ему эта идея казалась полностью абстрактной. При этом министр признал, что для Польши более реалистичным является участие в программах альянса, таких как американская Nuclear sharing.
На вопрос о размещении американского ядерного оружия в рамках этой программы Косиняк-Камыш ответил, что хотел бы добиться в этом отношении результатов. Согласно данным лаборатории Uce Research, более половины жителей Польши поддерживают идею о том, чтобы их страна обладала ядерным оружием.
Ранее бывший президент Польши Анджей Дуда просил у главы Дональда Трампа ядерное оружие. По его словам, границы НАТО переместились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя должно произойти и перемещение инфраструктуры альянса.
Проблема нераспространения ядерного оружия является одной из ключевых в обеспечении глобальной безопасности со времен Холодной войны. Основой международного режима нераспространения является Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который вступил в силу в 1970 году. Его участниками являются большинство стран мира. Договор разделяет государства на «ядерные» (те, кто испытал оружие до 1967 года: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай) и «неядерные», которые обязались не разрабатывать и не приобретать такое оружие. В обмен ядерные державы обязались двигаться в сторону разоружения и обеспечивать доступ к мирному атому. Контроль за соблюдением ДНЯО осуществляет МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии).