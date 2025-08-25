В Польше заявили о возможном создании в стране ядерного оружия

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не исключил возможность создания страной собственного ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью новостному порталу Onet.

«Я бы не стал терять веру и доверие к польским учёным, стратегии и возможностям развития в Польше», — сказал Косяняк-Камыш, отвечая на вопрос о потенциальной разработке ядерного оружия.

Он добавил, что когда-то и ему эта идея казалась полностью абстрактной. При этом министр признал, что для Польши более реалистичным является участие в программах альянса, таких как американская Nuclear sharing.

На вопрос о размещении американского ядерного оружия в рамках этой программы Косиняк-Камыш ответил, что хотел бы добиться в этом отношении результатов. Согласно данным лаборатории Uce Research, более половины жителей Польши поддерживают идею о том, чтобы их страна обладала ядерным оружием.

Ранее бывший президент Польши Анджей Дуда просил у главы Дональда Трампа ядерное оружие. По его словам, границы НАТО переместились на восток в 1999 году, так что 26 лет спустя должно произойти и перемещение инфраструктуры альянса.