Токаев рассказал Путину по телефону о встречах с Зеленским и Макроном в ООН
Токаев обсудил по телефону с Путиным визит в Россию и встречи с коллегами в ООН
Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить свой предстоящий визит в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.
«Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки», — говорится в заявлении.
Пресс-служба Кремля также подтвердила созвон двух лидеров. Там рассказали, что Путин и Токаев обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнёрства и союзничества. Главы государств отметили позитивную динамику торгово-инвестиционного сотрудничества. Токаев также рассказал Путину о впечатлениях по итогам поездки в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН и встреч с лидерами ряда иностранных государств. Казахстанский лидер там переговорил с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
От России на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк поехал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он провёл встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, главой Госдепа США Марко Рубио, министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, а также исполняющим обязанности главы МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.