Токаев рассказал Путину по телефону о встречах с Зеленским и Макроном в ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить свой предстоящий визит в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Пресс-служба Кремля также подтвердила созвон двух лидеров. Там рассказали, что Путин и Токаев обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнёрства и союзничества. Главы государств отметили позитивную динамику торгово-инвестиционного сотрудничества. Токаев также рассказал Путину о впечатлениях по итогам поездки в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН и встреч с лидерами ряда иностранных государств. Казахстанский лидер там переговорил с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.