26 сентября, 12:28

Токаев рассказал Путину по телефону о встречах с Зеленским и Макроном в ООН

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить свой предстоящий визит в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

«Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки», — говорится в заявлении.

Пресс-служба Кремля также подтвердила созвон двух лидеров. Там рассказали, что Путин и Токаев обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанского стратегического партнёрства и союзничества. Главы государств отметили позитивную динамику торгово-инвестиционного сотрудничества. Токаев также рассказал Путину о впечатлениях по итогам поездки в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН и встреч с лидерами ряда иностранных государств. Казахстанский лидер там переговорил с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Путин проведёт встречу с избранными главами регионов
Путин проведёт встречу с избранными главами регионов

От России на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк поехал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он провёл встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, главой Госдепа США Марко Рубио, министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром, а также исполняющим обязанности главы МИД Вьетнама Ле Хоай Чунгом.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Касым Жомарт Токаев
  • Путин
  • ООН
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
