Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

«Это будет четверг», — сказал Дюжаррик.

По его словам, разговор, скорее всего, состоится поздно вечером.

Ранее в российском МИДе анонсировали десятки встреч Лаврова в США. Сейчас в Нью-Йорк съезжаются мировые лидеры на юбилейную сессию Генассамблеи ООН. Запланированы саммиты, конференции и памятные мероприятия, включая празднование 80-летия всемирной организации.