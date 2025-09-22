Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 сентября, 17:43

Лавров встретится с генсеком ООН в Нью-Йорке

Дюжаррик: Лавров 25 сентября встретится с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В четверг, 25 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Об этом проинформировал представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Это будет четверг», — сказал Дюжаррик.

По его словам, разговор, скорее всего, состоится поздно вечером.

Ранее в российском МИДе анонсировали десятки встреч Лаврова в США. Сейчас в Нью-Йорк съезжаются мировые лидеры на юбилейную сессию Генассамблеи ООН. Запланированы саммиты, конференции и памятные мероприятия, включая празднование 80-летия всемирной организации.

