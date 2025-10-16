Журналист CBS сообщил, что разговор Путина и Трампа начался
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже начался. Об этом заявил журналист CBS со ссылкой на чиновника Белого дома.
Напомним, ранее Кремль анонсировал международный телефонный разговор, который состоится у президента РФ вечером 16 октября. Позже издание Axios сообщило, что Путин будет беседовать с американским коллегой Дональдом Трампом.
