16 октября, 14:14

Трамп созвонится с Путиным перед своей завтрашней встречей с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент США Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в четверг, за несколько часов до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

По данным издания, разговор пройдёт в закрытом формате и станет продолжением переговоров лидеров, начатых на саммите в Анкоридже в августе. Темы обсуждения не раскрываются, однако собеседники Axios утверждают, что на повестке могут быть вопросы безопасности в Европе и дальнейшие шаги по «аляскинскому процессу», который стороны начали в рамках политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта.

Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 17 октября в Белом доме. Украинский лидер ранее заявлял, что рассчитывает обсудить с американским президентом военную помощь и поставки дальнобойных вооружений.

В Белом доме и Кремле пока не подтвердили информацию Axios официально.

Марина Фещенко
