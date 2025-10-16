Трамп заявил, что ждал от России победы на Украине в первую неделю СВО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидал победы России на Украине в течение первой недели после начала боевых действий. Соответствующее заявление президент США сделал, выступая на пресс-конференции в Белом доме.

«Он (президент России Владимир Путин. — Прим. Life.ru) должен был выиграть эту войну за одну неделю. А теперь она идёт четвёртый год. Это не очень красит его, так называемую военную машину», — сказал республиканец в Белом доме.

Кроме того, по словам Трампа, готовая сделка по урегулированию конфликта на Украине якобы была несколько месяцев тому назад.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что процесс, начатый во время российско-американского саммита на Аляске, ещё не завершён. Как утверждает дипломат, консультации, начатые американским президентом с союзниками после встречи с Владимиром Путиным, продолжаются. Глава МИД уточнил, что на встрече на Аляске стороны достигли концептуального взаимопонимания.