Лавров: «Аляскинский процесс» между Россией и США продолжается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что процесс, начатый в ходе российско-американского саммита на Аляске, ещё не завершён. По его словам, консультации, начатые президентом США Дональдом Трампом с союзниками после переговоров с Владимиром Путиным, продолжаются.

«Кто же знает? Не могу гадать. Ещё раз повторю — аляскинский процесс не завершён», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

Глава МИД уточнил, что на встрече на Аляске стороны достигли концептуального взаимопонимания.

«Мы чётко изложили, как видим практическое воплощение договорённостей. Президент Трамп тогда отметил, что ему нужно посоветоваться с союзниками, и процесс консультаций, видимо, продолжается», — отметил дипломат.

Лавров также рассказал, что Владимир Путин во время саммита представил свой ответ на предложения, которые ранее в Москву доставил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Президент России взял время на раздумье и на Аляске заявил, что готов согласиться с концепцией Уиткоффа, поскольку она отражает понимание первопричин конфликта и нацелена на их устранение. Он объяснил, как эту концепцию можно реализовать на практике», — добавил министр.

По словам Лаврова, в рамках «Аляскинского процесса» сохраняются каналы взаимодействия по гуманитарным и политическим вопросам, в том числе по возвращению детей в семьи, где активную роль играет первая леди США Мелания Трамп.

Напомним, что саммит России и США прошёл 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. В рамках переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможное урегулирование конфликта на Украине, однако встреча завершилась без подписания соглашений.