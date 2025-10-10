Мелания Трамп заявила, что получила ответ от Путина на своё письмо

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что получила ответ от президента РФ Владимира Путина на своё письмо по поводу защиты детей. Она сообщила, что у неё есть «открытый канал коммуникации» с российским лидером по вопросу возвращения детей на Украину, её представитель работает напрямую с командой Кремля.