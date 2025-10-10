Валдайский форум
10 октября, 15:21

Мелания Трамп заявила, что получила ответ от Путина на своё письмо

Обложка © ТАСС / Kremlin Pool

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что получила ответ от президента РФ Владимира Путина на своё письмо по поводу защиты детей. Она сообщила, что у неё есть «открытый канал коммуникации» с российским лидером по вопросу возвращения детей на Украину, её представитель работает напрямую с командой Кремля.

Лицо с субтитрами: Лисовец раскрыл секрет любви россиян к Мелании Трамп
Напомним, что Дональд Трамп во время встречи на Аляске передал Владимиру Путину письмо от своей жены. Позже СМИ раскрыли его содержание. Так, первая леди США обратилась к российскому президенту с просьбой позаботиться о детях. По её мнению, внимание к подрастающим выходит за пределы личного комфорта и политических разногласий.

