Мелания Трамп заявила, что получила ответ от Путина на своё письмо
Обложка © ТАСС / Kremlin Pool
Первая леди США Меланья Трамп заявила, что получила ответ от президента РФ Владимира Путина на своё письмо по поводу защиты детей. Она сообщила, что у неё есть «открытый канал коммуникации» с российским лидером по вопросу возвращения детей на Украину, её представитель работает напрямую с командой Кремля.
Напомним, что Дональд Трамп во время встречи на Аляске передал Владимиру Путину письмо от своей жены. Позже СМИ раскрыли его содержание. Так, первая леди США обратилась к российскому президенту с просьбой позаботиться о детях. По её мнению, внимание к подрастающим выходит за пределы личного комфорта и политических разногласий.