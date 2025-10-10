Путин оценил результаты саммита на Аляске. Вот что он сказал

Глава государства Владимир Путин констатировал, что Россия в целом благосклонно оценивает итоги недавних переговоров, состоявшихся на Аляске. Выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, он проинформировал коллег о том, что уже делился с некоторыми из них сведениями о результатах работы, проведённой в Анкоридже с американской стороной по вопросу стабилизации ситуации на Украине.

«У нас будет возможность еще так совсем в узком кругу собраться, и я бы хотел в таком узком кругу вас подробнее информировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно», — отметил президент.

Саммит России и США прошёл 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. Это была первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа после начала конфликта на Украине. Главной темой стало возможное урегулирование, однако переговоры завершились без подписания соглашений. Выбор Аляски имел символическое значение: регион до 1867 года входил в состав Российской империи.