Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 15:37

Лавров: Мелания Трамп внесла вклад в возвращение детей в семьи в контексте Украины

Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW

Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW

Жена президента США Мелания Трамп оказывает существенную помощь в вопросах воссоединения детей с семьями в контексте украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«Если говорить о родственниках, то очень полезную роль играет супруга президента США Мелания Трамп, в частности, в вопросах возвращения детей в семьи, — отметил Лавров. — Причем за несколько месяцев, с тех пор как её письмо на имя президента России Владимира Путина передал Дональд Трамп на Аляске, она существенно продвинулась в понимании этой проблемы».

Мелания Трамп заявила о наличии канала коммуникации с Путиным
Мелания Трамп заявила о наличии канала коммуникации с Путиным

По словам главы МИД, участие первой леди США способствует налаживанию гуманитарных контактов и диалогу по чувствительным вопросам, связанным с судьбами детей, оказавшихся в зоне конфликта.

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске передал Владимиру Путину письмо от своей жены. Позже СМИ раскрыли его содержание. Так, первая леди США обратилась к российскому президенту с просьбой позаботиться о детях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

«Не высшее общество»: Психолог объяснила, почему Мелания Трамп избегает Зеленскую
«Не высшее общество»: Психолог объяснила, почему Мелания Трамп избегает Зеленскую
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • МИД РФ
  • Сергей Лавров
  • США
  • Мелания Трамп
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar