Лавров: Мелания Трамп внесла вклад в возвращение детей в семьи в контексте Украины
Обложка © Life.ru, © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW
Жена президента США Мелания Трамп оказывает существенную помощь в вопросах воссоединения детей с семьями в контексте украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».
«Если говорить о родственниках, то очень полезную роль играет супруга президента США Мелания Трамп, в частности, в вопросах возвращения детей в семьи, — отметил Лавров. — Причем за несколько месяцев, с тех пор как её письмо на имя президента России Владимира Путина передал Дональд Трамп на Аляске, она существенно продвинулась в понимании этой проблемы».
По словам главы МИД, участие первой леди США способствует налаживанию гуманитарных контактов и диалогу по чувствительным вопросам, связанным с судьбами детей, оказавшихся в зоне конфликта.
Напомним, что президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске передал Владимиру Путину письмо от своей жены. Позже СМИ раскрыли его содержание. Так, первая леди США обратилась к российскому президенту с просьбой позаботиться о детях.
