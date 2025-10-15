Лавров: Мелания Трамп внесла вклад в возвращение детей в семьи в контексте Украины

Жена президента США Мелания Трамп оказывает существенную помощь в вопросах воссоединения детей с семьями в контексте украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант».

«Если говорить о родственниках, то очень полезную роль играет супруга президента США Мелания Трамп, в частности, в вопросах возвращения детей в семьи, — отметил Лавров. — Причем за несколько месяцев, с тех пор как её письмо на имя президента России Владимира Путина передал Дональд Трамп на Аляске, она существенно продвинулась в понимании этой проблемы».