«Не высшее общество»: Психолог объяснила, почему Мелания Трамп избегает Зеленскую

Я думаю, что Мелания очень много сил приложила к тому, чтобы пробиться туда, куда она хотела. Здесь, конечно, присутствует нарциссизм, завышенная самооценка, в какой-то степени, может быть, недемократичность и где-то даже, может быть, неадекватность, но она себя несёт как некий приз, некий кубок. То есть соприкоснуться с ней — это какая-то высшая привилегия и награда. Это как пообщаться с Папой Римским, если метафоры приводить. Нет ничего удивительного в том, что такая личность, как Мелания Трамп, оградила себя в три ряда колючей проволокой, по которой пропущен электрический ток.