24 сентября, 10:38

«Не высшее общество»: Психолог объяснила, почему Мелания Трамп избегает Зеленскую

Обложка © ТАСС / ЕРА

Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru объяснила, почему первая леди США Мелания Трамп отказалась от встречи с женой президента Украины Еленой Зеленской на полях Генассамблеи ООН.

По её словам, Мелания воспринимает себя как часть «высшего общества» и тщательно фильтрует, с кем готова общаться.

«Став женой президента, она осуществила все свои мечты и заняла место небожительницы. Теперь она очень чётко взвешивает, что может себе позволить, а что нет», — отметила эксперт.

Абравитова подчеркнула, что в глазах Мелании жена Зеленского «совершенно не входит в высшее элитное общество». Максимум, на что готова бывшая первая леди США, — формальное приветствие.

Я думаю, что Мелания очень много сил приложила к тому, чтобы пробиться туда, куда она хотела. Здесь, конечно, присутствует нарциссизм, завышенная самооценка, в какой-то степени, может быть, недемократичность и где-то даже, может быть, неадекватность, но она себя несёт как некий приз, некий кубок. То есть соприкоснуться с ней — это какая-то высшая привилегия и награда. Это как пообщаться с Папой Римским, если метафоры приводить. Нет ничего удивительного в том, что такая личность, как Мелания Трамп, оградила себя в три ряда колючей проволокой, по которой пропущен электрический ток.

психолог Марианна Абравитова

Ранее стало известно, что Зеленская несколько раз пыталась договориться о встрече с первой леди США, но ей в этом было отказано.

Екатерина Хмелева
