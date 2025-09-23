Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского

Первая леди США Мелания Трамп отказалась от полноценной двусторонней встречи с супругой Владимира Зеленского Еленой в Нью-Йорке во время сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил газете The New York Post старший советник хозяйки Белого дома Марк Бекман.

«Зеленская несколько раз пыталась договориться о встрече. <…> Поскольку наша первая леди очень вежлива, она сегодня поздоровается, но никаких содержательных бесед или встреч не запланировано», — сказал он.

Ранее Life.ru собрал ключевые заявления президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Его речь была жёсткой: в частности, американский лидер заявил, что человечество оказалось в одном из крупнейших кризисов в истории, раскритиковал работу самой ООН, обрушился на «зелёную повестку» и массовую миграцию, а также высказался о конфликте на Украине и ближневосточном урегулировании.