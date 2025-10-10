Мелания Трамп заявила о наличии канала коммуникации с Путиным
Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР
Первая леди США Меланья Трамп заявила, что в течение трёх месяцев у неё действует «открытый канал связи» с президентом России Владимиром Путиным. По нему они обсуждают тему украинских детей, которые оказались разлучены с близкими из-за конфликта.
«С тех пор у президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей. На протяжении последних трёх месяцев стороны участвовали в нескольких неформальных встречах и телефонных разговорах — всё это в духе доброй воли», — сказала Трамп в специальном обращении, транслировавшемся из Белого дома.
Первая леди США выразила оптимизм относительно скорого восстановления мира на Украине.
Также Меланья Трамп сообщила, что написала письмо Путину в августе, он ответил на послание и заверил, что готов и дальше напрямую обсуждать с ней этот вопрос.
Напомним, что президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске передал Владимиру Путину письмо от своей жены. Позже СМИ раскрыли его содержание. Так, первая леди США обратилась к российскому президенту с просьбой позаботиться о детях. По её мнению, внимание к подрастающим выходит за пределы личного комфорта и политических разногласий.
