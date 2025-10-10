Мелания Трамп заявила о наличии канала коммуникации с Путиным

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что в течение трёх месяцев у неё действует «открытый канал связи» с президентом России Владимиром Путиным. По нему они обсуждают тему украинских детей, которые оказались разлучены с близкими из-за конфликта.

«С тех пор у президента Путина и меня существует открытый канал связи относительно благополучия этих детей. На протяжении последних трёх месяцев стороны участвовали в нескольких неформальных встречах и телефонных разговорах — всё это в духе доброй воли», — сказала Трамп в специальном обращении, транслировавшемся из Белого дома.