Глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил, что если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, США и их союзники примут дополнительные меры против России. Заявление было сделано в Брюсселе по завершении заседания Североатлантического совета на уровне глав военных ведомств.

«Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединённые Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию», — сказал Хегсет.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп планирует привлечь Китай к решению конфликта на Уркиане. Он полагает, что Пекин мог бы надавить на Москву. Однако сложность заключается в том, что Китаю невыгоден конфликт с Россией, но и сближение Москвы и Вашингтона для Пекина крайне нежелательно.