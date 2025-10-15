Трамп хочет привлечь Китай к решению конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп может попытаться привлечь Китай в качестве союзника, чтобы оказать давление на Россию и ускорить завершение украинского конфликта. Такое мнение выразил немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung.

«Трампу нужны союзники. Одним из таких союзников может стать Китай. Если Китай и США объединятся, они смогут попытаться заставить <…> (Россию — прим. Life.ru) заключить мир», — говорится в материале.

Основная сложность для Трампа заключается в том, что Китаю невыгоден конфликт с Россией, но и сближение Москвы и Вашингтона для Пекина крайне нежелательно. При этом американский лидер может использовать пошлины и тарифы, чтобы склонить Китай к совместным действиям по урегулированию ситуации на Украине. Журналист предположил, что Трамп стремится заставить Китай играть более активную роль в поисках мира, несмотря на сложный баланс интересов Пекина.

Ранее торговый представитель США Джеймисон Грир сообщила, что Вашингтон инициировал срочный телефонный разговор с Китаем, чтобы обсудить введённые Пекином экспортные ограничения. По её словам, встреча была отложена по инициативе китайской стороны. Грир отметила, что США предприняли попытку связаться с коллегами сразу после появления информации о мерах Китая из открытых источников.