«У Трампа больше козырей»: Как завершится торговая битва между США и Китаем

Президент США Дональд Трамп обострил ситуацию на рынках своими новыми угрозами в отношении Китая, заявив о введении дополнительной 100-процентной таможенной пошлины на импорт китайской продукции в дополнение к уже существующим тарифам. По словам эксперта финансового рынка Андрея Бархоты, мир наблюдает продолжение весенней эскалации, выраженной в увеличении пошлин и экспортных ограничений со стороны США, что вызвало беспокойство у инвесторов.

Специалист уточнил, что это привело к увеличению неустойчивости на финансовых рынках, затронув все сектора, включая сырьевой, валютный, а также рынок акций. Причины сложившейся ситуации кроются в геополитических стратегиях. По всей видимости, интересы США и Китая вступили в противоречие в некоторых областях, добавил Бархота. По его мнению, напряжённость связана с ситуацией вокруг Тайваня.

«Это относится к близлежащим США странам, где администрация Трампа хотела бы демонтировать режим, который там существует. С другой стороны, есть определённое напряжение, связанное с Тайванем. Пока всё тихо и нет никаких признаков того, что это всё будет демонтировано. Тем не менее, китайские товарищи продолжают давить на ситуацию и создают предпосылки для того, чтобы решить вопрос не только дипломатическим путём», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru.

Данное противостояние выражается не в прямом военном конфликте, а в торговой войне с увеличением импортных пошлин, объяснил Бархота. По мнению китайской стороны, экономика США не сможет выдержать высокие пошлины на редкоземельные металлы и некоторые химические элементы, необходимые для полупроводниковой промышленности и производства микросхем.

Финансист подчеркнул, что говорить о последствиях для мировой экономики пока преждевременно. Это может оказаться как кратковременным явлением до следующего раунда переговоров между США и Китаем, так и иметь долгосрочные последствия.