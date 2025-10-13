Цена золота установила исторический рекорд на фоне торговой войны Трампа с КНР

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре на Нью-Йоркской товарной бирже COMEX в понедельник, 13 октября, обновили исторический максимум — к 13:52 мск контракт прибавил 2,55% и достиг $4,102.47 за унцию, впервые преодолев отметку $4 100.

Импульсом для роста цены на золото стал анонс президента США Дональда Трампа, который заявил, что с 1 ноября Штаты вводят новые пошлины на импорт из Китая в размере 100%. Также он обещал ужесточить экспортный контроль для критически важного программного обеспечения.

В условиях геополитической неопределённости золото снова выступает убежищем для капиталов — металл остаётся классическим средством сохранения стоимости. В 2025 году оно стало одним из лидеров по доходности: с начала года биржевые цены выросли примерно на 56% после прироста в 27% в 2024 году.