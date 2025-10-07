Валдайский форум
7 октября, 05:18

Золото подорожало до рекорда за всю историю

Стоимость золота на бирже Comex превысила $4000 за тройскую унцию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / r.classen

Во вторник, 7 октября, ночью на бирже Comex, входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года достигли рекордной отметки, превысив $4000 за тройскую унцию. Об этом говорят данные торговой площадки.

В 03:28 по московскому времени цена на драгоценный металл составляла $4000,1 за тройскую унцию, что на 0,35% выше предыдущего значения. К 07:12 по московскому времени рост стоимости золота замедлился, и торги велись на уровне $3 998 за тройскую унцию (+0,07%).

Ранее стало известно о резком скачке цен на серебро на бирже, превысившем отметку в $47 за унцию. Этот уровень был достигнут впервые с мая 2011 года. В конце сентября цена декабрьского фьючерса на серебро увеличилась на 1,22%, достигнув $47,225 за унцию.

Наталья Афонина
