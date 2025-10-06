Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже обошла показатель в 74 тыс. рублей

На Петербургской бирже цена бензина Аи‑92 обновила абсолютный максимум, превысив отметку в 74 тысячи рублей — территориальный индекс по Европейской части России закончился торговый день на уровне 74 202 руб./т, прибавив 0,46%. В то же время Аи‑95 немного подешевел — на 0,72%, до 79 781 руб./т.

Дизтопливо показывает разнонаправленную динамику: летняя марка выросла на 0,53% до 71 330 руб./т, межсезонная прибавила 0,42% до 70 362 руб./т, зимняя — незначительно, на 0,12%, до 77 407 руб./т.

На другие энергоносители тоже давление: СУГи (сжиженные углеводородные газы) подорожали на 0,76% до 19 881 руб./т, мазут — на 2,64% до 23 073 руб./т, тонна авиакеросина подскочила на 2% до 76 680 руб./т.

Ранее Life.ru рассказывал, что страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки в сравнении с показателями октября. Так, к примеру, Россия нарастит объёмы добываемого «чёрного золота» на 41 тысячу баррелей.