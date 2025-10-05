ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти на 137 тыс. баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти на 137 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрём. Об этом сообщили в организации после встречи лидеров «восьмерки».

«Страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка, и постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий», — говорится в заявлении.

По данным ОПЕК, Россия и Саудовская Аравия смогут увеличить добычу на 41 тысячу баррелей в сутки каждая, Ирак — на 18 тысяч, ОАЭ — на 12 тысяч, Кувейт — на 10 тысяч, Казахстан — на 7 тысяч, Оман и Алжир — на 4 тысячи баррелей в сутки каждый.

Теперь квота России составляет 9,532 миллиона баррелей в сутки, Саудовской Аравии — 10,061 миллиона, Ирака — 4,255 миллиона, Кувейта — 2,569 миллиона, ОАЭ — 3,399 миллиона, Казахстана — 1,563 миллиона, Омана — 808 тысяч, Алжира — 967 тысяч баррелей в сутки. Решение принято на фоне стабильных перспектив мировой экономики и низких мировых запасов нефти. Следующая встреча восьмерки ОПЕК+ назначена на 2 ноября.

Ранее по итогам встречи 3 августа восьмёрка ключевых участников ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — договорилась увеличить объёмы добычи нефти на 548 тысяч баррелей в сутки уже в сентябре. Это решение, по мнению представителей организации, отражает уверенность в стабильности мировой экономики и благоприятных условиях на нефтяном рынке, где запасы остаются на низком уровне.