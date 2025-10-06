Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти, закупая её почти по бартеру, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран. По данным издания, иранская нефть поставляется в Китай, а китайские государственные компании взамен строят инфраструктуру в Иране.

Схема сопровождается участием китайской страховой компании с высоким уровнем секретности. Источники WSJ утверждают, что в 2024 году через этот механизм прошло до 8,4 миллиарда долларов в виде нефтяных платежей, направленных на финансирование китайских инфраструктурных проектов.

До этого телеканал CBS сообщил о тайных закупках иранской нефти Китаем с помощью «теневого флота» в обход санкций США.

Ранее Life.ru писал, что Венгрия не готова менять надёжные поставки нефти и газа из России на ненадёжные альтернативы. Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что российские поставки стабильно выполняются и обеспечивают энергетическую безопасность страны. Любые другие источники энергии могут быть менее предсказуемыми.