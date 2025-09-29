Россия является гарантом энергетической безопасности Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Он подчеркнул, что никто в здравом уме не станет менять надёжного поставщика на ненадёжного.

Выступая в эфире программы «Борцовский час», Орбан отметил, что поставки газа и нефти из России осуществляются на стабильной основе. По его словам, в случае прекращения поставок из РФ возникнет необходимость поиска альтернативных источников, которые будут менее надёжными.

«Любой другой источник поставок менее надёжный, чем зафиксированный долгосрочными контрактами российский. Таким образом, безопасность Венгрии гарантирует Россия… Поэтому менять надёжное на ненадёжное — нормальные люди так не поступают», — подчеркнул премьер.

Ранее Орбан заявил о риске краха венгерской экономики в случае отказа от импорта энергоресурсов из России. По его словам, немедленный отказ от российской нефти и газа приведёт к моментальному падению экономических показателей страны на 4%. Он подчеркнул, что Будапешт будет самостоятельно определять свою политику в области импорта энергоресурсов, руководствуясь исключительно национальными интересами.