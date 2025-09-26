Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 15:39

«Окажемся на коленях»: Орбан назвал Трампу последствия отказа от российского газа

Орбан заявил Трампу о риске краха экономики Венгрии без российского газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Экономика Венгрии может рухнуть в случае полного отказа от российских энергоносителей. Такое заявление сделал премьер-министр республики Виктор Орбан, комментируя детали своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Таким образом, венгерская экономика оказалась бы на коленях», — заявил глава правительства Венгрии в комментарии для Associated Press (AP).

Орбан пояснил Трампу, что немедленный отказ от российской нефти и газа приведёт к моментальному падению экономических показателей страны на 4%. Он подчеркнул, что Будапешт будет самостоятельно определять свою политику в области импорта энергоресурсов, руководствуясь исключительно национальными интересами.

«Есть лучший путь»: Орбан признал, что Запад перестал быть образцом для подражания
«Есть лучший путь»: Орбан признал, что Запад перестал быть образцом для подражания

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен разработать ряд торговых ограничений, чтобы поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» существенно сократились. Причиной напряжённости в отношениях между ЕС и указанными государствами является несогласие последних с санкционной политикой в отношении России.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Венгрия
  • США
  • Дональд Трамп
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar