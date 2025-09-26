«Окажемся на коленях»: Орбан назвал Трампу последствия отказа от российского газа

Экономика Венгрии может рухнуть в случае полного отказа от российских энергоносителей. Такое заявление сделал премьер-министр республики Виктор Орбан, комментируя детали своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Таким образом, венгерская экономика оказалась бы на коленях», — заявил глава правительства Венгрии в комментарии для Associated Press (AP).

Орбан пояснил Трампу, что немедленный отказ от российской нефти и газа приведёт к моментальному падению экономических показателей страны на 4%. Он подчеркнул, что Будапешт будет самостоятельно определять свою политику в области импорта энергоресурсов, руководствуясь исключительно национальными интересами.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен разработать ряд торговых ограничений, чтобы поставки российского топлива в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» существенно сократились. Причиной напряжённости в отношениях между ЕС и указанными государствами является несогласие последних с санкционной политикой в отношении России.