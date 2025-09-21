Интервидение
21 сентября, 10:43

«Есть лучший путь»: Орбан признал, что Запад перестал быть образцом для подражания

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Западная модель развития перестала быть образцом для подражания, и необходима смелость, чтобы признать это и выбрать собственный путь. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в официальной публикации в социальной сети X.

«Нам нужно мужество — интеллектуальное, политическое и личное, — чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть лучший путь», — написал он.

Политик указал, что Европейский союз столкнулся с системными проблемами, включая долговой кризис, неконтролируемую миграцию, рост насилия и ошибочные политические решения. Помимо этого, Орбан подтвердил приверженность Венгрии собственному курсу, характеризующемуся ограничением миграции, поддержкой семей и созданием условий для трудоустройства граждан.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия неоднократно предупреждала западноевропейские государства об опасностях, связанных с массовой миграцией. Но ЕС открыл ворота для мигрантов и теперь пожинает плоды своих ошибок, столкнувшись с расколом общества и ростом террора.

