«Есть лучший путь»: Орбан признал, что Запад перестал быть образцом для подражания

Западная модель развития перестала быть образцом для подражания, и необходима смелость, чтобы признать это и выбрать собственный путь. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в официальной публикации в социальной сети X.

«Нам нужно мужество — интеллектуальное, политическое и личное, — чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть лучший путь», — написал он.

Политик указал, что Европейский союз столкнулся с системными проблемами, включая долговой кризис, неконтролируемую миграцию, рост насилия и ошибочные политические решения. Помимо этого, Орбан подтвердил приверженность Венгрии собственному курсу, характеризующемуся ограничением миграции, поддержкой семей и созданием условий для трудоустройства граждан.