Пушков: Меркель создала крупнейший миграционный кризис в истории Европы

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков высказался о действиях экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Он считает, что политик всегда стремилась доказать свою приверженность либералам, хотя не обладала глубоким умом.

В Telegram-канале Пушков напомнил, что Меркель открыла двери к самому крупному миграционному кризису в истории Европы. Он отметил, что она верила в возможность справиться с неограниченной миграцией. По его словам, её соратники не понимали, зачем она приняла такие решения.

Пушков предложил различные версии её мотивации. Это могло быть банальное желание прославиться своим псевдогуманизмом. Также возможно, что она следовала указаниям неких скрытых сил для «замещения» коренного населения Европы приезжими.

«Возможно и то, и другое. Однако иногда главное объяснение кроется в самой простой версии — в политической глупости», — добавил он.

Пушков также охарактеризовал Меркель как «хитрую карьеристку из бывшей ГДР». По его мнению, она всегда хотела зарекомендовать себя в либеральном лагере, оставаясь «своей в доску», но не обладала достаточной глубиной мысли. Сенатор подытожил, что Германия и Европа до сих пор не могут справиться с последствиями её решений.