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2 июля, 02:54

Меркель указала путь к завершению конфликта на Украине

Меркель заявила, что без диалога с Россией конфликт на Украине не закончится

Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Ангела Меркель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о важности дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Об этом она высказалась, выступая на мероприятии в немецком городе Шверине, сообщает Die Zeit.

«Я думаю, это хорошо, что мы разговариваем с Россией. Без диалога эта война точно не закончится. Нападения лучше всего предотвратить, развивая эффект сдерживания и одновременно пытаясь поддерживать дипломатические контакты», — сказала Меркель.

По словам экс-канцлера, именно так мир прошёл через холодную войну.

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А ранее нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не будет ввязываться в вооружённое противостояние на Украине, несмотря на поддержку Киева. По его словам, страна стремится к урегулированию конфликта, а не к участию в боях.

Тимур Хингеев
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