Меркель указала путь к завершению конфликта на Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о важности дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Об этом она высказалась, выступая на мероприятии в немецком городе Шверине, сообщает Die Zeit.

«Я думаю, это хорошо, что мы разговариваем с Россией. Без диалога эта война точно не закончится. Нападения лучше всего предотвратить, развивая эффект сдерживания и одновременно пытаясь поддерживать дипломатические контакты», — сказала Меркель.

По словам экс-канцлера, именно так мир прошёл через холодную войну.