Орбан назвал ошибку, которая привела к террору и расколу в ЕС
Орбан связал рост террора и раскол в ЕС с открытием ворот для массовой миграции
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна неоднократно предупреждала западноевропейские государства об опасностях, связанных с массовой миграцией. Но ЕС открыл ворота для мигрантов и теперь пожинает плоды своих ошибок, написал он в соцсети Х.
«Это как зубная паста — выдавив её из тюбика, вы уже не сможете засунуть её обратно. Западная Европа проигнорировала наши предупреждения и теперь сталкивается с ростом террора, неуверенностью в себе и расколом общества», — заявил Орбан.
