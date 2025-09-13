Единый день голосования
13 сентября, 13:19

Орбан назвал ошибку, которая привела к террору и расколу в ЕС

Орбан связал рост террора и раскол в ЕС с открытием ворот для массовой миграции

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна неоднократно предупреждала западноевропейские государства об опасностях, связанных с массовой миграцией. Но ЕС открыл ворота для мигрантов и теперь пожинает плоды своих ошибок, написал он в соцсети Х.

«Это как зубная паста — выдавив её из тюбика, вы уже не сможете засунуть её обратно. Западная Европа проигнорировала наши предупреждения и теперь сталкивается с ростом террора, неуверенностью в себе и расколом общества», — заявил Орбан.

Ранее Life.ru рассказал, что население ЕС сократится к 2100 году при любом развитии событий. Однако такие масштабы напрямую зависят от будущей миграционной политики.

Наталья Афонина
