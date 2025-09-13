Орбан назвал ошибку, которая привела к террору и расколу в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна неоднократно предупреждала западноевропейские государства об опасностях, связанных с массовой миграцией. Но ЕС открыл ворота для мигрантов и теперь пожинает плоды своих ошибок, написал он в соцсети Х.

«Это как зубная паста — выдавив её из тюбика, вы уже не сможете засунуть её обратно. Западная Европа проигнорировала наши предупреждения и теперь сталкивается с ростом террора, неуверенностью в себе и расколом общества», — заявил Орбан.